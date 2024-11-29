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Программа Əlaçı, организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельность

16:31 188

Организованная PASHA Holding программа Əlaçı продолжает поддерживать профессиональное и личностное развитие талантливых студентов. Некоторое время назад состоялось открытие программы на 2024–2025 учебный год.

В 2022 году PASHA Holding, уделяющий большое внимание профессиональному развитию молодого поколения и реализующий различные проекты в этом направлении, в рамках своей деятельности по корпоративной социальной ответственности представил стипендиальную программу Əlaçı. Программа рассчитана на студентов 3-го и 4-го курсов бакалавриата и предполагает их ежемесячное поощрение стипендией в течение одного учебного года. В рамках программы 2024–2025 учебного года, которая проводится уже в третий раз, для студентов также организуются мероприятия и тренинги, направленные на их профессиональное и личностное развитие.

Примечательно, что общее количество заявок на участие в программе превысило 2380, а число отобранных студентов составило 110. В рамках проекта для участников будут организованы трехмесячный марафон личностного роста, офлайн-тренинги, индивидуальная менторская поддержка, карьерные симуляции, встречи для нетворкинга и общение с экспертами PASHA Holding и PASHA Insurance. Эти мероприятия направлены на развитие как мягких навыков, так и карьерного потенциала студентов.

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