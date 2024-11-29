Украина и Россия обменялись телами погибших солдат

Украина и Россия снова провели обмен телами погибших солдат. Россия передала останки 502 украинских военных, Украина - 48 российских.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из 502 украинских солдат 397 погибли в Донецкой области, 24 — в Луганской, 64 — в Запорожской, а еще 17 тел были переданы из моргов на территории России.

Военные обозреватели Русской службы BBC отмечают, что такая разница в числе тел при обмене сейчас может объясняться тем, что Россия в последнее время постоянно наступает, и за ней остается поле боя.