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Украина и Россия обменялись телами погибших солдат

16:34 333

Украина и Россия снова провели обмен телами погибших солдат. Россия передала останки 502 украинских военных, Украина - 48 российских.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из 502 украинских солдат 397 погибли в Донецкой области, 24 — в Луганской, 64 — в Запорожской, а еще 17 тел были переданы из моргов на территории России.

Военные обозреватели Русской службы BBC отмечают, что такая разница в числе тел при обмене сейчас может объясняться тем, что Россия в последнее время постоянно наступает, и за ней остается поле боя.

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