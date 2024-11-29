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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Тегеран меняет тон

16:50 214

Иран резко изменил свою риторику на международной арене и после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа пытается снизить градус напряженности в отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что Иран «всего за несколько недель» отказался от жестких заявлений, заменив их более «примирительными». Это связано с развитием событий как внутри страны, так и за ее пределами, указывают собеседники издания.

По их словам, решение Тегерана пересмотреть свой подход связано в том числе с победой Трампа на выборах 5 ноября. Опасения у исламской республики вызывает его «непредсказуемость». Кроме того, NYT пишет, что на политику Ирана повлияли экономический кризис и ослабление «ближайшего и важнейшего» военного союзника Тегерана - ливанской организации «Хезболла».

Принимая во внимание все эти факторы, Иран также решил воздержаться от нанесения ответного удара по Израилю, чтобы не обострять отношения с новой администрацией Трампа, добавляет газета.

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