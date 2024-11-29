С картой Birbank беспроцентная рассрочка на 9 месяцев от Trendyol

Стоит отметить, что для заказов на сумму до 98 манатов действует беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank продолжает радовать своих клиентов выгодными возможностями для покупок. До 2 декабря 2024 года владельцы карт рассрочки Birbank могут получить беспроцентную рассрочку на 9 месяцев от Trendyol при заказе от 98 AZN (эквивалент 2000 турецких лир) и выше по текущему курсу.

Клиенты могут активировать опцию рассрочки, просто введя данные своей карты непосредственно в мобильном приложении Trendyol или на сайте trendyol.com, без необходимости перехода на другие платформы. Это специальное предложение действительно только для заказов, оформленных с опцией «Покупка напрямую из Азербайджана».

Воспользуйтесь этой возможностью, совершая покупки через последнюю версию мобильного приложения Trendyol или на платформе Trendyol.az. Подробнее по ссылке: https://b-b.az/t9pr

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите «1» и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.