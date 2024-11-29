USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Новость дня
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Журналиста обвинили в шпионаже и посадили на семь лет

17:01 1154

Пекинский суд приговорил Дун Юйюя, бывшего заместителя редактора одного из разделов в газете Guangming Daily, связанной с Коммунистической партией Китая, к 7 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Дун Юйюя задержали в 2022 году во время обеда с японским дипломатом. Спецслужбы продержали японца несколько часов, что вызвало протесты японского МИД. По данным семьи Дун Юйюя, в приговоре два японских дипломата, с которыми встречался журналист, названы «агентами шпионской организации». Дун Юйюй в силу профессии регулярно встречался с иностранными дипломатами и журналистами.

Он работал в Guangming Daily с 1987 года. В своих колонках выступал за умеренные реформы, напрямую не критикуя руководство КНР. В 2007 году получил стипендию Нимана в Гарвардском университете, впоследствии был приглашенным преподавателем в японских университетах.

Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
18:17 561
Последняя надежда Асада: Кремль
Последняя надежда Асада: Кремль главная тема; все еще актуально
12:14 4383
Азербайджан примкнет к управлению Газой?
Азербайджан примкнет к управлению Газой? на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков
15:48 3284
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий; все еще актуально
11:04 4367
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
16:04 2659
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
14:13 6759
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема; все еще актуально
10:07 5162
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 2134
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 3671
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 24913
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 1239

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
18:17 561
Последняя надежда Асада: Кремль
Последняя надежда Асада: Кремль главная тема; все еще актуально
12:14 4383
Азербайджан примкнет к управлению Газой?
Азербайджан примкнет к управлению Газой? на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков
15:48 3284
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий; все еще актуально
11:04 4367
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
16:04 2659
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
14:13 6759
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема; все еще актуально
10:07 5162
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 2134
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 3671
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 24913
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 1239
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться