Журналиста обвинили в шпионаже и посадили на семь лет

Пекинский суд приговорил Дун Юйюя, бывшего заместителя редактора одного из разделов в газете Guangming Daily, связанной с Коммунистической партией Китая, к 7 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Дун Юйюя задержали в 2022 году во время обеда с японским дипломатом. Спецслужбы продержали японца несколько часов, что вызвало протесты японского МИД. По данным семьи Дун Юйюя, в приговоре два японских дипломата, с которыми встречался журналист, названы «агентами шпионской организации». Дун Юйюй в силу профессии регулярно встречался с иностранными дипломатами и журналистами.

Он работал в Guangming Daily с 1987 года. В своих колонках выступал за умеренные реформы, напрямую не критикуя руководство КНР. В 2007 году получил стипендию Нимана в Гарвардском университете, впоследствии был приглашенным преподавателем в японских университетах.