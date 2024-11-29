Аресты продолжаются: нечистоплотные компании скрыли десятки миллионов

Продолжается проведение мер против лиц, не возвращающих в Азербайджан крупные денежные средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании поступивших от Государственного таможенного комитета данных о невозвращении некоторыми субъектами предпринимательства денежных средств в иностранной валюте, полученных от экспорта различных видов продукции в зарубежные страны, в органах прокуратуры были возбуждены уголовные дела и начато предварительное следствие.

В ходе следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и зарубежными компаниями заключались договоры на куплю-продажу сельскохозяйственной продукции, однако значительные доходы, полученные от этой деятельности, не были возвращены на уполномоченные банковские счета в стране. В связи с этим ряд лиц привлечены к уголовной ответственности.

Так, в рамках уголовного дела, расследуемого прокуратурой Сумгаита по статьям 208.2.1 (невозвращение крупной суммы иностранной валюты из-за границы) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Азербайджана, было установлено, что компания Qala Meyvə-Tərəvəz İxracat İdxalat не вернула на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 51 миллиона долларов США (более 86 миллионов манатов по курсу соответствующего периода), полученных в результате консигнации экспортированных в зарубежные страны товаров.

В связи с этим Аббасов Ильхам Мазахир оглу привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Сумгаитского городского суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в прокуратуре Гёйчайского района в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 208.2.1 (невозврат крупной суммы иностранной валюты из-за границы) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, было установлено, что компания «R.T.K» не вернула на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 209 тысяч долларов США (более 355 тысяч манатов по курсу соответствующего периода).

В связи с этим Исмаилов Кямран Ахмедага оглу был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Ему предъявлены обвинения по указанным статьям, в качестве меры пресечения решением следственного органа избрано содержание под надзором полиции.

В рамках другого уголовного дела, возбужденного прокуратурой Саатлинского района по статьям 208.2.1 и 308.1 УК, было установлено, что компания Qollaktika 01 не вернула более 18 тысяч долларов США (свыше 31 тысячи манатов по курсу соответствующего периода) на счет уполномоченного банка в Азербайджане. Лазими Нариман Мамедтаги оглу привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Ему предъявлены обвинения по указанным статьям, при этом учтено, что он отбывает наказание в виде лишения свободы по другому уголовному делу.

В настоящее время по материалам аналогичной категории, поступившим из Государственного таможенного комитета, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела, связанные с невозвращением денежных средств, полученных от экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков в Азербайджане. Проводится предварительное следствие и предпринимаются необходимые меры.