Жители Огуза пришли с вопросами к Сахилю Бабаеву

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Огузском районе принял жителей Огузского и Габалинского районов.

Во время приема граждане обратились по вопросам трудоустройства, инвалидности, обеспечения жильем и автомобилем, адресной социальной помощи и т.д. Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, по результатам рассмотрения приняты соответствующие меры.

По обращениям справочного характера даны разъяснения в соответствии с законодательством. На основании заявлений граждане были зарегистрированы для привлечения в программы активной занятости, в том числе в программы самозанятости.