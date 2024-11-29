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Жители Огуза пришли с вопросами к Сахилю Бабаеву

17:20 460

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Огузском районе принял жителей Огузского и Габалинского районов.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Огузского района Джавид Абдул-Гадиров посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Во время приема граждане обратились по вопросам трудоустройства, инвалидности, обеспечения жильем и автомобилем, адресной социальной помощи и т.д. Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, по результатам рассмотрения приняты соответствующие меры.

По обращениям справочного характера даны разъяснения в соответствии с законодательством. На основании заявлений граждане были зарегистрированы для привлечения в программы активной занятости, в том числе в программы самозанятости.

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