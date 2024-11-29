Главный союзник России вводит для нее торговые ограничения

В обновленный перечень войдет IT-оборудование, в том числе серверы и комплектующие, которые уже сейчас затруднительно привезти в Россию, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

С 1 декабря в Китае вступит в силу расширенный перечень товаров двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю. Это усложнит российскому бизнесу закупку техники, оборудования и химии. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статью, опубликованную в российских «Известиях».

Также под ограничения подпадет газ аргон для сварки, отмечает гендиректор компании Atvira Екатерина Кизевич. По ее словам, на данный момент отгружаются те объемы, которые были согласованы и оплачены ранее, а контракты на будущие поставки пока не заключаются.

Согласно новым правилам, с китайских компаний, которые будут экспортировать продукцию двойного назначения в Россию, начнут взимать налог 25%, говорит Кизевич. При этом в официальных сообщениях китайской стороны информации об этом нет.

Завозить товар в Россию через третьи страны также будет проблематично: экспортный контроль КНР распространяется на все поставки за рубеж, отмечает вице-президент национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Павел Кузнецов. По его словам, теперь китайские экспортеры, помимо специальной лицензии, должны будут предоставить информацию о конечном получателе товара. Это значительно ухудшит ситуацию с проведением платежей, считает гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Ранее китайские компании стали отказываться от прямых поставок своей продукции в Россию и начали требовать перенаправлять импорт в третьи страны. Это касалось товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например, электроники.