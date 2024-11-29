Главный союзник России вводит для нее торговые ограничения
С 1 декабря в Китае вступит в силу расширенный перечень товаров двойного назначения, которые подлежат экспортному контролю. Это усложнит российскому бизнесу закупку техники, оборудования и химии. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на статью, опубликованную в российских «Известиях».
В обновленный перечень войдет IT-оборудование, в том числе серверы и комплектующие, которые уже сейчас затруднительно привезти в Россию, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
Также под ограничения подпадет газ аргон для сварки, отмечает гендиректор компании Atvira Екатерина Кизевич. По ее словам, на данный момент отгружаются те объемы, которые были согласованы и оплачены ранее, а контракты на будущие поставки пока не заключаются.
Согласно новым правилам, с китайских компаний, которые будут экспортировать продукцию двойного назначения в Россию, начнут взимать налог 25%, говорит Кизевич. При этом в официальных сообщениях китайской стороны информации об этом нет.
Завозить товар в Россию через третьи страны также будет проблематично: экспортный контроль КНР распространяется на все поставки за рубеж, отмечает вице-президент национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Павел Кузнецов. По его словам, теперь китайские экспортеры, помимо специальной лицензии, должны будут предоставить информацию о конечном получателе товара. Это значительно ухудшит ситуацию с проведением платежей, считает гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Ранее китайские компании стали отказываться от прямых поставок своей продукции в Россию и начали требовать перенаправлять импорт в третьи страны. Это касалось товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например, электроники.