Президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвала лидеров стран ЕС начать сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом в вопросе о торговых пошлинах и закупать больше американских товаров, поскольку торговая война может свести на нет глобальный экономический рост и даже привести к сокращению мирового ВВП. По мнению Лагард, Евросоюзу следует вступить в конструктивный диалог с Трампом, пообещавшим ввести пошлины на импорт из Европы в размере 10-20 процентов.

К такому призыву Лагард, судя по всему, подтолкнули заявления ряда политических лидеров ЕС о нежелании во всем идти на поводу у США. На этом сомнительном поприще, как обычно, больше других был заметен президент Франции Эммануэль Макрон. На фоне антиамериканских призывов позиция главы Центробанка ЕС выглядит не только прагматичной, но и более убедительной. Ибо в нынешнем состоянии Евросоюзу и особенно Франции мериться с Соединенными Штатами экономиками – занятие контрпродуктивное. Следует отметить в этой связи, что сегодня к заявлениям Макрона мало кто относится всерьез, в том числе и в самой Франции. Как показал недавний опрос института Элабе, 63 процента французов высказались за отставку президента, если правительству премьер-министра Мишеля Барнье будет вынесен вотум недоверия. Поскольку ответственность за это, по мнению большинства граждан Пятой Республики, должен нести именно Макрон. Право же, с такой «поддержкой» собственного народа президенту Франции не стоит вести за собой на конфронтацию с Дональдом Трампом объединенную Европу, перегруженную множеством проблем. Не следует также забывать, что именно политический и экономический хаос во Франции и Германии, двух крупнейших странах Евросоюза, ощутимо ударил по курсу евро, опустившемуся за последние два года до минимальных значений. Характерно, что падение европейской валюты произошло на фоне ожидания очередного снижения ключевых ставок ЕЦБ, вызванного удручающими экономическими показателями ЕС. По единодушному мнению экспертов, причинами затяжного пике евро наряду с ожиданием возвращения в Белый дом Дональда Трампа является турбулентность экономик Франции и Германии.

И что характерно: чем сложнее экономическая ситуация во Франции, тем более воинственным и провокационным становится политический пафос ее президента. «Достижение» экономической команды Макрона заключается в том, что стоимость займов во Франции стремительно растет, а из-за опасений инвесторов по поводу политического хаоса и растущего государственного долга страны фондовый рынок демонстрирует негативную динамику. Так, текущий бюджетный дефицит Франции составляет более 6 процентов ВВП, а государственный долг страны прогнозируется в 2025 году на уровне 113,8 процента ВВП. Также обостряет ситуацию конфликт между правительством и оппозицией. В результате политическая нестабильность и трудности с утверждением бюджета усиливают давление на экономику. Дополнительное влияние оказывают и международные факторы. Инвесторы крайне обеспокоены угрозами Трампа ввести пошлины на товары из Европы, что может усугубить финансовое давление на страны ЕС. Сегодня из-за трамповской политики «Америка прежде всего» Европа реально сталкивается с оттоком капитала, который инвесторы перенаправляют из Еврозоны в США.

Для Франции эта тенденция особенно тревожна, поскольку она теряет статус надежного участника Еврозоны. Растущее давление на финансы приводит к тому, что во Франции закрываются предприятия, сокращаются рабочие места. А Марк Ферраччи, министр-делегат по вопросам промышленности, на фоне увеличивающейся конкуренции с китайскими и американскими компаниями не исключил дальнейшего закрытия заводов в стране. По его словам, в ближайшие недели или месяцы не исключены новые объявления о закрытии производственных объектов, что может привести к сокращению тысяч рабочих мест. Но даже понимая, что химической промышленности, металлургии и машиностроению Франции тяжело конкурировать с американскими и китайскими производителями, Марк Ферраччи настойчиво утверждает, что эта конкуренция не всегда справедлива, поскольку Китай и США активно субсидируют эти отрасли. Странно то, что о таком же субсидировании в Евросоюзе который год говорят в Париже и в ЕС в целом, но толком предпринять ничего не могут – мешает необходимость коллективного согласия всех стран-участниц. Но тогда может есть смысл отказаться от столь накладного экономического союза? Пока «придерживающиеся установленных правил» Париж и ЕС занимаются разработкой мер поддержки европейской автомобильной промышленности, которые еще только должны быть представлены Еврокомиссии, в Европе закрывается ряд автомобильных предприятий. Знаменитый производитель шин Michelin объявил о закрытии двух заводов на западе Франции, где в общей сложности работают 1 254 человека. Причины все те же - ухудшение конкурентоспособности на фоне присутствия на рынке недорогих шин из Азии, а также растущая инфляция и высокая стоимость электроэнергии в стране.