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Глава евродипломатии опасается, что Трамп отдаст Украину на растерзание Кремлю

18:11 332

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что война в Украине завершится, если Киев перестанет получать западную помощь.

«Все вокруг говорят о том, что думает (избранный президент США Дональд) Трамп, когда собирается быстро положить конец войне, - заявил дипломат в интервью испанской радиостанции RNE. - Если мы перестанем помогать Украине, Украина не сможет защитить себя и война закончится. Я не хочу, чтобы это стало способом завершения этой войны, - добавил он. - Трамп хочет завершить войну так? У него есть другое справедливое решение? Этого я не знаю».

«Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем», - утверждал Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре 2024 года. Ему на смену придет эстонка Кая Каллас.

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