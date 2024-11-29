Глава евродипломатии опасается, что Трамп отдаст Украину на растерзание Кремлю

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что война в Украине завершится, если Киев перестанет получать западную помощь.

«Все вокруг говорят о том, что думает (избранный президент США Дональд) Трамп, когда собирается быстро положить конец войне, - заявил дипломат в интервью испанской радиостанции RNE. - Если мы перестанем помогать Украине, Украина не сможет защитить себя и война закончится. Я не хочу, чтобы это стало способом завершения этой войны, - добавил он. - Трамп хочет завершить войну так? У него есть другое справедливое решение? Этого я не знаю».

«Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем», - утверждал Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре 2024 года. Ему на смену придет эстонка Кая Каллас.