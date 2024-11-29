ОДКБ мертва, но справка еще не готова

На саммите ОДКБ в Астане в очередной раз признана полная бесполезность этого военно-политического блока. При том, что от ОДКБ давно уже ничего сколь-нибудь значимого не ждут, нынешний саммит этой организации все же сумел продемонстрировать уникальность данного образования. Показав, что более пустой говорильни и представить себе сложно. «Душераздирающее зрелище», - как сказал бы герой культового мультфильма.

Куда исчез энтузиазм и задор прежних лет, когда говорили, что ОДКБ это, ни больше, ни меньше, а альтернатива НАТО и вообще – главный гарант безопасности в Центральной Азии и не только в ней? Куда это все делось, выродившись в пустые посиделки? Российский Верховный главнокомандующий напропалую хвастал своей новой игрушкой, «Орешником», которую кремлевская пропаганда уже возводит на пьедестал аналоговнет чудо-оружия, очередной «вундервафли», которая «весь мир в труху» и «Запад дрожит». Остальные его вежливо слушали, люди все-же приличные, но от оценок идущей уже 33 месяца российской «СВО» всячески уклонялись. Как заявил генсек Организации Имангали Тасмагамбетов: «ОДКБ изучит опыт применения «Орешника» Россией, а также международную ситуацию, которая вынудила РФ провести эти испытания». И поверьте – это блестящий по своей казуистике ответ на заявления Кремля. Впрочем, Москва и сама поняла царящие на саммите настроения. И когда журналисты задали Владимиру Путину вопрос, а нужна ли России помощь согласно уставу ОДКБ в «отражении внешней агрессии», то он предпочел кратко ответить: «Это нереалистично». Чем полностью закрыл тему о нынешнем функционале ОДКБ.

Натужность и вымученность густо насыщали атмосферу проходившего мероприятия. Зачем оно? Для чего? Кому оно надо? Эти невысказанные вопросы витали в зале. Их никто не задавал – да это было и не нужно. Поскольку всем было очевидно, что ОДКБ уже мертва. Осталось только выдать об этом справку – но в нынешних условиях на это никто из ее членов не решится. Россия и Беларусь – по той простой причине, что это станет огромным имиджевым поражением Кремля и его минского союзника, покажет недееспособность Москвы в деле создания каких-либо альянсов даже с достаточно лояльными странами ближнего зарубежья. Остальные члены ОДКБ не сделают этого просто потому, что им это не надо. Во-первых, это будет не совсем вежливо по отношению к Москве, а с ней ссориться у них особо желания нет. А, во-вторых, членство в ОДКБ для них не является каким-то тяжким обременением, потому и форсировать этот процесс причин нет.