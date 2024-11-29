Путин на Трампа больше не надеется

Когда президент РФ Владимир Путин объявил в Астане, что у России в 10 раз больше ракет, чем у всех стран НАТО, впору было вскрикнуть «Однако!». Этот возглас стал очень популярным после того, как Киса Воробьянинов возмутился, увидев цены на телячьи котлеты и другие блюда в ресторанном меню. А когда российский лидер предупредил, что в ближайшем году производство ракет будет увеличено на 25-30 процентов, возглас следовало бы повторить. То есть в России будет ракет больше, чем во всем другом мире, может быть, даже с учетом Китая. «Однако!». Остается только выяснить, кого имел в виду Путин, когда сказал, что «клиент будет доволен». Дональда Трампа? Ну а кого же еще – теперь он главный клиент Москвы.

Трампа принято обвинять в непредсказуемости. А насколько предсказуем президент Путин? От него ждали, что в период до инаугурации в США он, если не прекратит полностью, то, по крайней мере, снизит интенсивность обстрелов Украины, с тем чтобы продемонстрировать добрую волю и готовность обсудить с Трампом возможный формат урегулирования конфликта. Но всего несколько часов спустя после того, как Трамп назначил своим спецпредставителем по Украине генерала в отставке Кита Келлогга, Россия обрушила настоящий ракетный дождь на Украину. Было выпущено 199 ракет и дронов. Было поражено 17 объектов. Без света осталось более 1 миллиона человек. Президент США Джо Байден назвал этот удар «ужасающим» и пообещал усилить поддержку Украины. У Байдена остается мало времени, чтобы насытить украинские арсеналы. Уже поздно. Критики говорят, что ему следовало начать активно действовать намного раньше, а он переминался с ноги на ногу и чесался, когда речь заходила о поставках Киеву современных вооружений. И сейчас в США его совершенно справедливо упрекают в излишней осторожности и нерешительности и объясняют это представлениями пожилого политика о мире времен холодной войны. Кто-то даже говорит, что Байден «проиграл Украину».

Ну а что теперь могут предложить назначенцы Трампа, в частности 80-летний генерал Келлогг? До этого он неоднократно говорил, прямо по Рейгану, что будет «добиваться мира через силу». А на прошлой неделе в интервью Fox News назвал разрешение Байдена использовать предоставленные Америкой дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской обороны «позитивным развитием», потому что оно «дает Трампу больше рычагов для влияния на Россию». В июне в интервью Reuters Келлогг звучал еще более определенно. «Если ты не придешь к столу переговоров, - говорил он Путину, - то мы дадим Украине все что ей нужно, чтобы убить тебя на поле боя». Американские журналисты пишут из Киева, что назначение Кита Келлогга «было воспринято украинским руководством с определенной долей оптимизма». А для Кремля любое упоминание о снятии ограничений для дальнобойных ударов американским оружием - как красная тряпка для быка. Даже при тотальном неверии экспертов по обе стороны Атлантики в то, что это решение Байдена может радикально изменить ход войны. Может быть, Путину уже положили в красной папочке вывод российских спецслужб о том, что Трамп будет всерьез добиваться «мира через силу», что надеяться на него не стоит, и России следует готовиться к конфронтации?

Сам Дональд Трамп молчит. Но большинство американских военных аналитиков, с которыми мне довелось общаться, убеждены, что в целом формат уже определен. Он основывается на предложениях будущего вице-президента Джей Ди Вэнса и других лиц из ближайшего окружения избранного президента. Для начала Вашингтон будет оказывать давление одновременно и на Украину, и на Россию с тем, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Что касается Киева, то его не придется долго уговаривать начать обсуждать возможный формат прекращения огня — украинские солдаты на передовой молятся о том, чтобы наступила хоть какая-то передышка в боевых действиях в их истерзанной войной стране. Кроме того, план по Вэнсу предполагает создание некоей демилитаризованной зоны по границе нынешнего противостояния с возможным вводом туда международного миротворческого контингента.