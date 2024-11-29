Сахиль Бабаев осмотрел малые хозяйства огузцев
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти Огузского района Джавид Абдул-Гадыров провели осмотр малых хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости для жителей Огузского района — ветерана войны Намика Ибрагимова и Джамили Хабибуллаевой.
Ибрагимов был обеспечен активами для фотоателье, а Хабибуллаева — для швейного цеха.
Участники программы выразили благодарность главе государства за поддержку. Они отметили, что стараются правильно использовать предоставленные активы для развития своего бизнеса.