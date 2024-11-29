«Правительство Германии с большой озабоченностью следит за событиями в Грузии. И если страна решит вернуться на путь переговоров, дверь в ЕС остается открытой», - сказал Вагнер.

Посол США в Тбилиси Робин Данниган призвала «Грузинскую мечту» вернуть страну на путь демократии и интеграции с Западом.

Данниган указала, что вчерашнее заявления премьера Грузии стало «крайним» в череде «действий, которые поставили под сомнение приверженность этого правительства западному курсу» и, при этом, «без промедлений было оценено Кремлем».

«Я настоятельно призываю «Грузинскую мечту» пересмотреть собственные действия», — говорится в заявлении.