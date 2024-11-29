Зеленский сменил командующего украинской пехотой
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.
О принятом решении Зеленский сообщил после заседания Ставки Верховного главнокомандующего 29 ноября.
Президент Украины отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.
Кроме этого Зеленский сообщил о назначении заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Сырского опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.