Грузины собираются в центре Тбилиси: их ждут водометы со спецназом
На площади Свободы в центре Тбилиси мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника. В центр грузинской столицы стекаются протестующие, по некоторым данным, их больше, чем вчера.
Сообщается, что люди выходят на протесты и в Батуми.
November 29, 2024
*** 19:41
К сотрудникам МИД Грузии, поддержавшим протесты за евроинтеграцию, присоединились порядка 50 служащих Минобороны страны, которые выступили с совместным осуждением решения властей.
Сейчас протестующие в соцсетях обсуждают возможность блокировки стратегических объектов, в том числе железнодорожных вокзалов и центральных магистралей, заявил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.
Между тем в Тбилиси вновь начинаются акции протеста, однако участников значительно меньше, чем вчера.
November 29, 2024
*** 19:17
В центре Тбилиси снова собираются протестующие. Местные журналисты проводят акцию солидарности.
Протестующие подошли к полицейскому кордону и показывают полицейским фотографии журналистов, пострадавших на вчерашней акции протеста.
November 29, 2024