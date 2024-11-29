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Грузины собираются в центре Тбилиси: их ждут водометы со спецназом

ВИДЕО; обновлено 20:02
20:02 1290

На площади Свободы в центре Тбилиси мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника. В центр грузинской столицы стекаются протестующие, по некоторым данным, их больше, чем вчера.

Сообщается, что люди выходят на протесты и в Батуми.

*** 19:41

К сотрудникам МИД Грузии, поддержавшим протесты за евроинтеграцию, присоединились порядка 50 служащих Минобороны страны, которые выступили с совместным осуждением решения властей.

Сейчас протестующие в соцсетях обсуждают возможность блокировки стратегических объектов, в том числе железнодорожных вокзалов и центральных магистралей, заявил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.

Между тем в Тбилиси вновь начинаются акции протеста, однако участников значительно меньше, чем вчера.

*** 19:17

В центре Тбилиси снова собираются протестующие. Местные журналисты проводят акцию солидарности.

Протестующие подошли к полицейскому кордону и показывают полицейским фотографии журналистов, пострадавших на вчерашней акции протеста.

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