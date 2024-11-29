США собираются снять санкции с России?

В США рассматривают возможность снятия санкций с России ради мирного соглашения, сообщает CNN. По данным телеканала, представитель Дональда Трампа Кит Келлогг предложил план прекращения войны в Украине, включающий прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и ограниченное снятие санкций с России.

Полное же снятие санкций возможно при мирном соглашении, приемлемом для Киева.

Также экспорт российских энергоносителей обложат сбором для восстановления Украины, а возвращения оккупированных территорий Украина будет добиваться дипломатическим путем.