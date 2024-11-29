Российским чиновникам и пропагандистам велели не «наезжать» на мигрантов

В администрации президента (АП) обеспокоились последствиями антимигрантской кампании, которая была развернута после теракта в «Крокус сити холле». Теперь в Кремле хотят снизить градус «неприязни» к приезжим в стране. Госпропаганде и чиновникам уже поручили изменить тон в отношении мигрантов, пишет «Медуза».

По словам источников, изначально эту тему использовали, чтобы отвлечь россиян от затянувшейся войны и проблем в экономике, но в итоге ужесточение миграционной политики только усугубило ситуацию, усилив кадровый голод в стране.

Весной силовики провели крупнейшую с 2013 года охоту на нарушителей среди иностранцев, устроив рейды в 68 регионах России. Для борьбы с нелегалами Госдума приняла уже 13 федеральных законов. Теперь таких лиц вносят в специальный реестр, и они не могут менять место жительства, управлять транспортом, вступать в брак, открывать счета, приобретать или продавать имущество. Кроме того, более 20 регионов запретили мигрантам работать в различных сферах или анонсировали такие меры.

Один из региональных чиновников рассказал изданию, что местные власти сразу столкнулись с последствиями принятого решения. «Простой пример — ограничили работу мигрантов в такси. По живому, вроде бы, не резали, сфера не стратегическая. Но вызвать такси [в отдельных населенных пунктах] теперь сложнейшая задача. Надо искать через чаты, группы „ВКонтакте“», — отметил он.

Близкий к АП собеседник подтверждает, что регионы «быстро ощутили негативный эффект»: местные мужчины ушли на войну, поскольку «таких денег на гражданке не получишь», с фронта «возвращаются не все», а те, кому это удается, зачастую не могут работать из-за ранений. Остальных «рукастых» забрал военно-промышленный комплекс.

Источник, близкий к правительству России, предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться из-за потерь на войне и необходимости вливания ресурсов в восстановление захваченных территорий Украины. «Надо строить все заново — здания, инфраструктуру. Там все разрушено под корень. Это масштабы восстановления после ВОВ», — подчеркивает он.

В политическом блоке АП понимают, что в России брать трудовые ресурсы неоткуда — остается надеяться лишь на мигрантов. В связи с этим Кремль велел убедить граждан, что власти смогут «жестко контролировать» въезд в страну и будут всячески интегрировать иностранцев в российское общество.

Почва для этого уже готовится. Так, депутат Госдумы Олег Матвейчев, сотрудничающий с политблоком АП, заявил, что антимигрантские настроения «накачивают» из-за рубежа, «чтобы взорвать русский народ изнутри», и эта тема уже «победила тему СВО в смысле озабоченности».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия нуждается в трудовых мигрантах на фоне сложной демографической ситуации. «Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались и реализовывали все планы, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — сказал он.