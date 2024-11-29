Венгрия призвала снять санкции с России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал руководство Евросоюза отказаться от политики санкций против России.

«Евросоюзу пора, наконец, отказаться от своей политики санкций и ограничений. Пришло время честно взглянуть правде в глаза и признать, что санкции и ограничения повлияли и продолжают негативно влиять на европейскую экономику», - заявил глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook.

Сийярто сообщил, что обсудил в пятницу вопрос о влиянии санкций на международную экономику на встречах с руководством Всемирной торговой организации и ряда других международных организаций в Женеве. Министр отметил, что «политика санкций наносит очень серьезный ущерб свободному функционированию мировой торговли».