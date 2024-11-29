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Еще один сосед Азербайджана скоро может стать ядерной державой

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Ядерное оружие может появиться у Ирана уже в ближайшие месяцы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Службы внешней разведки Франции Николя Лернера.

Лернер заявил об этом во время встречи представителей Ирана и европейских государств в Женеве для обсуждения ядерной программы Тегерана и его связей с Москвой.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран может «пересмотреть» запрет на обладание ядерным оружием в случае повторного введения санкций.

Иран начнет обогащать уран с помощью тысяч современных центрифуг на двух своих основных ядерных объектах в Фордо и Натанзе, заявили в пятницу в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

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