Еще один сосед Азербайджана скоро может стать ядерной державой

Ядерное оружие может появиться у Ирана уже в ближайшие месяцы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Службы внешней разведки Франции Николя Лернера.

Лернер заявил об этом во время встречи представителей Ирана и европейских государств в Женеве для обсуждения ядерной программы Тегерана и его связей с Москвой.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран может «пересмотреть» запрет на обладание ядерным оружием в случае повторного введения санкций.

Иран начнет обогащать уран с помощью тысяч современных центрифуг на двух своих основных ядерных объектах в Фордо и Натанзе, заявили в пятницу в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).