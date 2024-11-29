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Первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
21:10 490

Сегодня в Бакинском дворце спорта стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо.

В первый день соревнований 178 дзюдоистов и дзюдоисток разыграли медали в семи весовых категориях - до 60, 66 и 73 кг у мужчин, а также до 63, 70, 78 и свыше 78 кг у женщин.

Золотые медали завоевали: Гусейн Аллахъяров (60 кг), Рашад Йелкиев (66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Фидан Ализаде (63 кг), Гюнель Гасанлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг), Нигяр Сулейманова (свыше 78 кг).

Также сегодня состоялась церемония открытия чемпионата. С речью выступили замминистра молодежи и спорта Мариана Василева и исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

Стоит отметить, что главным спонсором чемпионата Азербайджана является Azercell, спонсором - Azman Holding.

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