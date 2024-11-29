Премьер-лига: удачный дебют Березуцкого в «Сабахе», «Араз-Нахчыван» вновь обошел «Карабах»

В игре между второй и третьей командами чемпионата - «Араз-Нахчываном» и «Туран-Товузом» - со счетом 1:0 победила команда Эльмара Бахшиева. Единственный мяч на 75-й минуте забил Фелипе Сантос.

Нахчыванцы вновь опередили «Карабах» и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Но у чемпиона два матча в запасе.