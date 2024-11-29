Премьер-лига: удачный дебют Березуцкого в «Сабахе», «Араз-Нахчыван» вновь обошел «Карабах»
Сегодня двумя матчами начался 15-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В игре между второй и третьей командами чемпионата - «Араз-Нахчываном» и «Туран-Товузом» - со счетом 1:0 победила команда Эльмара Бахшиева. Единственный мяч на 75-й минуте забил Фелипе Сантос.
Нахчыванцы вновь опередили «Карабах» и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Но у чемпиона два матча в запасе.
В другом матче дня «Сабах» проводил первую игру под руководством Василия Березуцкого. Команда, руководимая россиянином, обыграла «Сабаил» - 1:0. Отличился Джой-Лэнс Микелс, забивший на 29-й минуте.
Таким образом, «Сабах» прервал свою семиматчевую серию без побед и поднялся на 4-е место.
Завтра состоятся матчи: «Шамахы» - «Кяпяз» (14:30) и «Зиря» - «Сумгаит» (17:00). В воскресенье сыграют: «Нефтчи» - «Карабах» (19:00).
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