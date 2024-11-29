USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Алеппо за три дня: повстанцы празднуют победу
Новость дня
Алеппо за три дня: повстанцы празднуют победу

Премьер-лига: удачный дебют Березуцкого в «Сабахе», «Араз-Нахчыван» вновь обошел «Карабах»

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:37 400

Сегодня двумя матчами начался 15-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В игре между второй и третьей командами чемпионата - «Араз-Нахчываном» и «Туран-Товузом» - со счетом 1:0 победила команда Эльмара Бахшиева. Единственный мяч на 75-й минуте забил Фелипе Сантос.

Нахчыванцы вновь опередили «Карабах» и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Но у чемпиона два матча в запасе.

В другом матче дня «Сабах» проводил первую игру под руководством Василия Березуцкого. Команда, руководимая россиянином, обыграла «Сабаил» - 1:0. Отличился Джой-Лэнс Микелс, забивший на 29-й минуте.

Таким образом, «Сабах» прервал свою семиматчевую серию без побед и поднялся на 4-е место.

Завтра состоятся матчи: «Шамахы» - «Кяпяз» (14:30) и «Зиря» - «Сумгаит» (17:00). В воскресенье сыграют: «Нефтчи» - «Карабах» (19:00).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

США не испугались, Россия переключилась на Британию
США не испугались, Россия переключилась на Британию
22:07 39
Первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо
Первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо ФОТО, ВИДЕО
21:10 491
Еще один сосед Азербайджана скоро может стать ядерной державой
Еще один сосед Азербайджана скоро может стать ядерной державой
21:00 2184
Первая реакция Эрдогана на события в Сирии
Первая реакция Эрдогана на события в Сирии
20:46 2422
Алеппо за три дня: повстанцы празднуют победу
Алеппо за три дня: повстанцы празднуют победу видео; обновлено 21:45
21:45 18679
Зеленский сменил командующего украинской пехотой
Зеленский сменил командующего украинской пехотой
19:08 2335
ЕС говорит Грузии: «Если передумаете, заходите»
ЕС говорит Грузии: «Если передумаете, заходите»
19:04 1779
Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
18:17 3007
Последняя надежда Асада: Кремль
Последняя надежда Асада: Кремль главная тема; все еще актуально
12:14 5577
Азербайджан примкнет к управлению Газой?
Азербайджан примкнет к управлению Газой? на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков
15:48 5271
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий; все еще актуально
11:04 4936

ЭТО ВАЖНО

США не испугались, Россия переключилась на Британию
США не испугались, Россия переключилась на Британию
22:07 39
Первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо
Первый день чемпионата Азербайджана по дзюдо ФОТО, ВИДЕО
21:10 491
Еще один сосед Азербайджана скоро может стать ядерной державой
Еще один сосед Азербайджана скоро может стать ядерной державой
21:00 2184
Первая реакция Эрдогана на события в Сирии
Первая реакция Эрдогана на события в Сирии
20:46 2422
Алеппо за три дня: повстанцы празднуют победу
Алеппо за три дня: повстанцы празднуют победу видео; обновлено 21:45
21:45 18679
Зеленский сменил командующего украинской пехотой
Зеленский сменил командующего украинской пехотой
19:08 2335
ЕС говорит Грузии: «Если передумаете, заходите»
ЕС говорит Грузии: «Если передумаете, заходите»
19:04 1779
Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
18:17 3007
Последняя надежда Асада: Кремль
Последняя надежда Асада: Кремль главная тема; все еще актуально
12:14 5577
Азербайджан примкнет к управлению Газой?
Азербайджан примкнет к управлению Газой? на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков
15:48 5271
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий; все еще актуально
11:04 4936
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться