США не испугались, Россия переключилась на Британию

Проводимая Британией линия по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет «чревата столкновением ядерных держав». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

По словам посла, несколько недель назад Лондон передал Киеву очередную партию ракет Storm Shadow. Он также подчеркнул, что по-прежнему нет четких заявлений, что британские власти разрешили Киеву использовать данное оружие для ударов вглубь территории России.

«Британцы полностью проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса. А это чревато, конечно же, усилением стратегических рисков, а в худшем случае столкновением ядерных держав», - сказал Келин.

Недавно президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. После этого президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, в которую добавил возможность ответа на «агрессию со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного».

После этого контр-адмирал США Томас Бьюкенен заявил, что Вашингтон рассматривает сценарий обмена ядерными ударами, при котором сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников.