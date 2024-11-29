Армия аль-Джулани пойдет на Дамаск… Свергать Башара Асада

В то время как Россия расширяет масштабы своего наступления в Украине, готовясь публично заявить о «стратегической победе в противостоянии с Западом», ситуация в Сирии, российском форпосте на Ближнем Востоке, кардинальным образом изменилась. Джихадистские силы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» внезапно перешли в наступление. В результате, «замороженная» на несколько лет гражданская война в Сирии возобновилась, геополитические карты вновь оказались перемешанными, а перед Россией возникла очень непростая дилемма. Чтобы защитить режим Асада, Москве придется вновь перебросить в Сирию подразделения регулярной армии, десятки тысяч наемников, а также военную технику и авиацию. Но сделать это возможно только за счет сворачивания масштаба и темпов наступления на востоке Украины.

Если же Москва не мобилизует свои силы для поддержки режима Асада, то вполне вероятно, что события, начавшиеся на севере Сирии, быстро распространятся на другие территории, находящиеся под контролем Дамаска. Высокопоставленный представитель «Сирийской национальной армии», которую поддерживает Турция, заявил в интервью базирующемуся в Лондоне изданию Middle East Eye: «Геополитические события на Ближнем Востоке, ослабившие союзников сирийского режима, создали «золотую возможность» для начала атаки. Международная ситуация благоприятствует этой битве между Асадом и его сторонниками, и мы воспользовались этой возможностью». Очевидно, что представитель «Сирийской национальной армии» имел в виду ситуацию, сложившуюся после мощных ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане, а также концентрацию всех военных ресурсов России на украинском фронте. Другими словами, сирийская оппозиция успешно воспользовалась тем, что в данный момент возможности Ирана и России прийти на помощь Башару Асаду резко ограничены. «А без своих союзников сирийские войска — ничто», — резюмировал источник Middle East Eye. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в наступлении противников режима Асада, которое завершилось успешным взятием Алеппо, участвовали и некоторые группировки, входящие в состав «Сирийской национальной армии». Данное объединение включает десятки различных групп, многие из которых ранее конфликтовали между собой из-за раздела сфер влияния. «Из чего следует, что, даже если Турция не планировала напрямую атаки джихадистов на севере Сирии, она, по крайней мере, косвенно их поддерживает», - считают аналитики SOHR.

Следует отметить, что еще до начала гражданской войны в Сирии, Алеппо, второй по величине город и промышленный центр страны, насчитывал более трех миллионов жителей. Напомним, что операция по «зачистке» Алеппо от оппозиционных группировок, проведенная Башаром Асадом при поддержке России и Ирана, спасла его власть. Не сумев восстановить контроль над всей территорией страны, Асаду, тем не менее, удалось вытеснить вооруженные формирования оппозиции на север Сирии, а также укрепить власть в Дамаске. Большинство из тех, кто не захотел оставаться под управлением режима Асада, укрылись на севере страны, в районах, контролируемых «Хайят Тахрир аш-Шам» и другими группировками. По данным ООН, в подконтрольных оппозиции районах в настоящее время проживает около 5,1 миллиона человек, из которых два миллиона живут в палаточных лагерях. Факт того, что Асаду удалось «зачистить» от оппозиции большую часть территории Сирии, а также выдавить на север всех недовольных его режимом, был воспринят международными аналитиками победой президента Сирии (а заодно и России) в гражданской войне. Даже те страны Ближнего Востока, которые поддерживали джихадистов, смирились с новым статус-кво и постепенно стали восстанавливать отношения с режимом алавитов. Включая Турцию, которая до последних дней пыталась решить с Асадом все спорные вопросы за столом переговоров. При этом регулярная армия Сирии периодически обстреливала Идлиб и другие территории, находящиеся под контролем оппозиции. До начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Асад надеялся мобилизовать свои силы и начать с помощью союзников новое наступление, чтобы вернуть территории, находящиеся под контролем джихадистов и курдов. Но теперь ситуация развернулась на 180 градусов - джихадисты установили контроль над Алеппо, большая часть которого была разрушена в ходе гражданской войны. Конечной целью «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой Абу Мухаммадом аль-Джулани, которая контролирует Идлиб и уже Алеппо, — достичь Дамаска и свергнуть режим Башара Асада. Как известно, «Хайят Тахрир аш-Шам» — это радикальная исламистская группировка, возникшая в ходе гражданской войны в Сирии. Напомним читателям haqqin.az, что первоначально она действовала под названием «Джабхат ан-Нусра».

Лидер «Нусры» Абу Мохаммад аль-Джулани довольно быстро создал эффективную организацию, обеспечил ей стабильных доноров в монархиях Персидского залива, стал усиливать материальную базу «Нусры» за счет доходов от налогообложения и конфискации активов на территориях, находящихся под контролем группировки и в итоге стал экспертом в проведении повстанческих атак, которые привлекали все большее число бойцов в регионе. В конце июля 2016 года аль-Джулани объявил о роспуске «Джабхат ан-Нусра» и создании новой группировки — «Джабхат Фатах аш-Шам». А в 2017 году аль-Джулани осуществил «ребрендинг» своей группировки: после того, как «Джабхат Фатах аш-Шам» объединилась с несколькими радикальными формированиями, она начала действовать под названием «Хайят Тахрир аш-Шам». Важно отметить, что аль-Джулани в корне изменил свою риторику. Если раньше он заявлял, как, впрочем, и другие лидеры радикальных исламских группировок на Ближнем Востоке, что главной целью его организации является глобальный джихад и создание исламского халифата (разумеется, с непременным «освобождением Иерусалима от сионистского врага»), то после ребрендинга аль-Джулани решил ограничиться созданием шариатского государства в отдельно взятой Сирии. Характерно, что столь существенные изменения в идеологической надстройке «Хайят Тахрир аш-Шам» усилили внутренние противоречия в группировке, которые сопровождались регулярными вооруженными столкновениями с другими радикальными исламскими формированиями, действующими в провинции Идлиб. В свою очередь Турция оказала значительное давление на группировку Абу Мохаммада аль-Джулани, сделав максимум возможного для того, чтобы «Хайят Тахрир аш-Шам» распалась и присоединилась к более крупной оппозиционной коалиции, которую Анкара активно поддерживает. При этом лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают утверждать, что «вопросы, касающиеся организационной структуры ХТШ, обсуждению однозначно не подлежат».

Хотя прямая поддержка, оказываемая Турцией группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», по-прежнему неочевидна, их общие интересы не вызывают ни малейших сомнений. Когда некоторое время назад на севере Сирии обозначилось противостояние между «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженными формированиями, входящими в «Сирийскую национальную армию», именно Анкаре удалось убедить стороны сесть за стол и договориться о прекращении огня. Характерно в этой связи, что в начале 2023 года, когда при посредничестве и участии России велись переговоры между руководителями силовых структур Турции и Сирии о нормализации отношений, оппозиционные группировки, включая формирования «Сирийской национальной армии», восприняли это, как реальную угрозу своему существованию. Лидеры «Сирийской национальной армии» не без оснований полагали, что, если Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад договорятся и между Анкарой и Дамаском будет достигнуто соглашение, поддержка антиасадовских сил немедленно прекратится, а сами оппозиционные группировки будут выброшены на произвол судьбы. В результате, на севере Сирии поднялась мощная волна антитурецких протестов, а отдельные вооруженные группировки в составе поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии» даже начали готовиться к объединению с «Хайят Тахрир аш-Шам» под руководством Абу Мухаммада аль-Джулани. Сам же лидер ХТШ заявил тогда, что переговоры между сирийским режимом и официальной Анкарой при посредничестве и участии Российской Федерации представляют собой «весьма опасное отклонение от целей сирийской революции». «Вы не должны радоваться происходящему, - заявил тогда Абу Мухаммад аль-Джулани, обращаясь к режиму Башара Асада. – Потому, что прошлое больше, чем то, что осталось, и ваш час близок».