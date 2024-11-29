Неожиданное заявление Зеленского

Горячая фаза боевых действий в Украине может прекратиться, если страна войдет в НАТО без оккупированных Россией территорий, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо накрыть «зонтиком НАТО» ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал он.

По его мнению, это необходимо сделать быстро, а потерянные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем.