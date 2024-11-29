Неожиданное заявление Зеленского
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Горячая фаза боевых действий в Украине может прекратиться, если страна войдет в НАТО без оккупированных Россией территорий, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.
«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо накрыть «зонтиком НАТО» ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал он.
По его мнению, это необходимо сделать быстро, а потерянные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем.
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