Расстрелял двоих, сбежал в Азербайджан по поддельному паспорту, вернулся за другим поддельным паспортом...

Рецидивист-гангстер, убивший двух человек в Индии и сбежавший в Азербайджан по поддельному паспорту, был арестован в аэропорту Дели при попытке вернуться для получения нового поддельного паспорта.

Как сообщают индийские СМИ, 22-летний Санджив Кумар, известный по прозвищу Харш, в феврале 2024 года застрелил двух человек в салоне красоты, расположенном на юго-западе Дели. Убийство произошло на глазах других посетителей. Совершив преступление, гангстер скрылся с места преступления. Начавшееся расследование установило, что в июне этого года Кумар, используя поддельный паспорт на имя Прадипа Кумара, вылетел в эмират Шарджа в ОАЭ, а в августе сбежал в Азербайджан.

«Он покинул Индию 9 июня, вылетев из аэропорта Амритсара в Шарджу, а затем 27 августа отправился в Азербайджан, где находился несколько месяцев», — сообщили в полиции.

Старший офицер полиции Дели пояснил, что Харш действовал под руководством печально известного гангстера по прозвищу Тунда, возглавившего «банду Гоги» после убийства ее лидера. Известно, что Харш занимался вымогательством и ранее привлекался по делу о вымогательстве.

Двое мужчин, которых застрелил гангстер, являлись членами соперничающей преступной группировки. Примечательно, что Кумар совершил убийство всего через день после выхода из тюрьмы.

Также стало известно, что, находясь в Азербайджане, Санджив Кумар продолжал угрожать индийским бизнесменам от имени своей банды, требуя у них деньги.

Как пишет издание The News Will, индийская полиция установила, что Кумар находился в Баку, и проинформировала об этом правоохранительные органы Азербайджана. Азербайджанская сторона задержала его и депортировала обратно в Индию.

Судя по всему, решение о депортации вместо длительной процедуры ареста и экстрадиции было согласовано между правоохранительными органами двух стран. При этом сам Санджив Кумар не знал о преследовании со стороны индийской полиции и действовавшем соглашении.

Источник в полиции сообщил, что Харш после депортации из Азербайджана с поддельным паспортом прибыл в Индию, где планировал получить новый. Однако сотрудники управления борьбы с организованной преступностью полиции Дели не дремали и уже ждали его в аэропорту имени Ганди.