Армяне вышли из Алеппо

Группа специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников из Армении, выполнявших миссию в районе Алеппо с 2019 года, временно приостановила свою деятельность в связи с «обострением оперативной обстановки» и началом активных боевых действий.

Об этом сообщило Минобороны Армении. По сведениям ведомства, поздно вечером 29 ноября армянские специалисты вернулись на родину на военно-транспортном самолете.