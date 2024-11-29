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Армяне вышли из Алеппо

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Группа специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников из Армении, выполнявших миссию в районе Алеппо с 2019 года, временно приостановила свою деятельность в связи с «обострением оперативной обстановки» и началом активных боевых действий.

Об этом сообщило Минобороны Армении. По сведениям ведомства, поздно вечером 29 ноября армянские специалисты вернулись на родину на военно-транспортном самолете.

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