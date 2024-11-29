Украина хочет в НАТО на следующей неделе

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО на министерской встрече в Брюсселе на следующей неделе пригласить Киев стать членом альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо министра.

«Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину стать членом альянса в качестве одного из результатов встречи глав МИД стран НАТО 3-4 декабря», - написал Сибига.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что горячая фаза боевых действий в Украине может прекратиться, если страна войдет в НАТО без оккупированных Россией территорий.