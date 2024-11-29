Столкновения и в Аджарии
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У Дома правительства Аджарии, где также проходит масштабный протест, произошло физическое столкновение митингующих с силовиками.
Сообщается о задержании нескольких человек, среди них фотограф.
Одному демонстранту стало плохо. В данный момент протестующие направляются в сторону улицы Руставели, которая частично перекрыта.
Причина эскалации неизвестна.
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