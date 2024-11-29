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Столкновения и в Аджарии

фото
00:33 1189

У Дома правительства Аджарии, где также проходит масштабный протест, произошло физическое столкновение митингующих с силовиками.

Сообщается о задержании нескольких человек, среди них фотограф.

Одному демонстранту стало плохо. В данный момент протестующие направляются в сторону улицы Руставели, которая частично перекрыта.

Причина эскалации неизвестна.

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