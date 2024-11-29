Меркель призвала не допустить победы Путина

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину и ее сторонников учитывать дипломатические решения в стремлении к завершению войны.

«Россия не должна выиграть эту войну. Это вопиющее нарушение международного права, которое совершил он (президент России Владимир Путин) в отношении Украины», - заявила Меркель в ток-шоу Майбрит Ильнер на канале ZDF.

Однако при этом экс-канцлер также отметила, что «нужно всегда параллельно продумывать и дипломатические решения». Эти решения, по ее словам, не обязательно применять прямо сейчас.

«Когда наступит подходящий момент, это должны совместно обсудить все стороны: Украина и ее сторонники», - добавила она.