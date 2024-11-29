Эрдоган намекал, Асад не понял. России не остановить повстанцев

Спустя сутки после объявленного Израилем и Ливаном 60-дневного перемирия, джихадистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая контролирует Идлиб и связана с поддерживаемыми Турцией формированиями «Свободной сирийской армии», выступающими против режима Башара Асада, кардинальным образом изменила политическую повестку дня на Ближнем Востоке.

Алеппо утраченный и возвращенный Оппозиционные сирийские силы, объединившись знаменем «Операция Аль-Фаттах аль-Мубин», дали своему наступление на исторический Алеппо кодовое название «Операция по предотвращению агрессии» (на арабском «Рад’уль Удван» – ред.). Надо отметить, что у оппозиционных сил, борющихся с режимом Башара Асада, с Алеппо связаны весьма болезненные воспоминания. В начале гражданской войны в Сирии в 2011 году именно древний Алеппо с его историческими памятниками мирового значения стал главным оплотом оппозиции. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, когда в 2016 году объединенные силы России, проиранской «Хезболлы» и правительственные войска Асада отбили у оппозиции этот город, суннитское население Алеппо подверглось массовой резне. Возвращаясь же в наше время, отметим, что вооруженные формирования оппозиции всего за три дня захватили десятки районов и взяли под контроль стратегические дороги.

Столкнувшись с неожиданным наступлением, воинский контингент России, подразделения Асада и поддерживаемые Ираном группировки начали отступать. Эксперты полагают, что на это повлияла вовлеченность в войну в Ливане шиитов «Хезболлы» и других проиранских группировок. Оппозиция захватила базу 46-й бригады сирийской армии и Алеппо. По данным сирийского государственного телевидения, солдатам Асада был отдан приказ покинуть город, чтобы избежать окружения. Кроме того, стало известно, что оппозиционные силы отбили у войск Асада город Саракиб. В свою очередь, российские источники заявляют, что в боях с оппозицией участвуют только подразделения Вооруженных сил России, находящиеся в Сирии на постоянной основе. Сообщается также, что в руки повстанцев попало большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов из арсенала сирийской армии. Одновременно стало известно о начале операций поддерживаемых Анкарой туркоманских вооруженных групп против террористической организации РПК/ОНС в районе Тель-Рифат, находящемся под контролем курдов.

О роли Анкары в этих событиях Как сообщили haqqin.az турецкие источники в сфере безопасности, сирийские оппозиционные группы провели в Алеппо «ограниченную операцию» с целью остановить атаки сил Асада на гражданское население в Идлибе. Как уже сообщалось, на прошлой неделе в результате удара сирийских правительственных войск и проиранских вооруженных формирований по коранической школе в Идлибе погибли тридцать мирных жителей и более ста получили ранения. В Анкаре также сообщили, что, учитывая войны Израиля в Газе и Ливане, Турция предприняла многочисленные попытки, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе. Однако усилия по прекращению авиаударов России и правительства Сирии по находящимся под контролем оппозиции населенным пунктам в Идлибе успехом не увенчались. «В ответ на эти нападения сирийские оппозиционные группы начали ограниченную операцию против Алеппо, сосредоточившись на тех районах, откуда начались атаки, - сказали в беседе с haqqin.az источники в сфере безопасности Турции. - Но после того, как силы режима начали покидать свои позиции, масштабы операции, изначально планировавшейся, как ограниченная, значительно расширились».

Те же источники в Анкаре сообщают, что целью операции является восстановление границ зоны Идлиба, согласованных в 2019 году между Россией, Турцией и Ираном. Согласно информации haqqin.az, операция оппозиционных сил по захвату Алеппо обсуждалась с июля этого года. Однако Турция ожидала результатов дипломатических усилий, направленных на нормализацию турецко-сирийских отношений. Источник haqqin.az сообщил, что, предлагая Башару Асаду мирные переговоры, президент Эрдоган давал ясно понять, что ради своей безопасности Турция готова пойти на любые шаги. В частности, Анкара была согласна сотрудничать с Дамаском, чтобы вытеснить с территории Сирии формирования террористической организации РПК/ОНС и совместно противостоять экспансионистской политике Израиля. Однако под давлением Ирана и России режим Асада выдвинул Турции неприемлемые условия, что в итоге и сорвало мирный процесс. Касаясь планов операции, источник haqqin.az отметил, что сирийская оппозиция, использующая современные военные технологии, имеет над армией Асада численное превосходство и лучше подготовлена в боевом отношении. «Армия Асада не может получить значительной воздушной поддержки от России, - подчеркнул источник в Анкаре. – А помощь со стороны иранских боевиков ограничена как по численности, так и по качеству. Боевой дух вооруженных сил режима Асада пал уже в первые часы. Кроме того, их численность и подготовка явно недостаточны. Высока вероятность открытия нового фронта, который, скорее всего, возглавит не ХТШ, а организация «Свободная сирийская армия», поддерживаемая Турцией.