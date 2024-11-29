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Россией захвачены сразу три населенных пункта Украины

09:14 1512

Российские военные захватили населенные пункты Желтое, Пустынка и Раздольное Донецкой области. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

«Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово», - говорится в сообщении.

Согласно данным украинского Генштаба, ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях напряженная - россияне сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, они активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях.

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