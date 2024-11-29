Россией захвачены сразу три населенных пункта Украины

Российские военные захватили населенные пункты Желтое, Пустынка и Раздольное Донецкой области. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

«Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово», - говорится в сообщении.

Согласно данным украинского Генштаба, ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях напряженная - россияне сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, они активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях.