Северокорейских военных ждут на Красной площади

«В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», — цитирует сообщение Минобороны России РБК.

Сотрудничество и дружба России и КНДР «укрепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов», сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с северокорейким лидером Ким Чен Ыном. По словам министра, Северная Корея сегодня — «одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

Андрей Белоусов провел встречу с лидером Северной Кореи на фоне сообщений об отправке военных КНДР для участия в боевых действиях против ВСУ. Как сообщало агентство ЦТАК, Ким Чен Ын на встрече заявил, что США и Запад с помощью Украины нанесли удары оружием дальнего радиуса действия по территории России, назвав их «непосредственным военным вмешательством». Лидер КНДР одобрил ответный удар по Украине, назвав его «эффективной мерой, уведомляющей США, Запад и Украину» о «серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам».

ЦТАК при этом не упоминает ракеты ATACMS и «Орешник», о применении которого в ответ на удары дальнобойным оружием заявлял президент РФ Владимир Путин. О солдатах КНДР, направленных в Россию, в сообщении ЦТАК также ничего не сказано.