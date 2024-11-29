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В Минобороны Грузии против решения властей. А сотрудник Генштаба покинул должность в знак протеста

10:16 463

Сотрудники Министерства обороны Грузии 29 ноября выпустили заявление, в котором подчеркнули важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами.

Как говорится в заявлении, подписанном 41 работником оборонного ведомства, они остаются верными обязательствам, установленным Конституцией страны.

Министерство обороны Грузии

«Именно европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным путем дальнейшего укрепления безопасности страны и укрепления ее суверенитета, а также основным приоритетом внешней и безопасности политики, что закреплено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях», — говорится в заявлении.

Sova News передает, что сотрудник Генштаба Минобороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул должность в знак протеста на решение властей Грузии приостановить на 4 года процесс евроинтеграции страны.

«28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению нашего народа интегрировать Грузию в Европейский союз. Этим решением партия «Грузинская мечта» предала нашу Конституцию - статья 78 нашей Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью нашей внешней политики. В связи с этим я подаю в отставку с должности референта по США и Великобритании в Силах обороны Грузии… В этот самый момент народ Грузии стоит и протестует на улицах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми и других городов за евроатлантическое будущее. Их, в том числе журналистов, жестоко избивает полиция, применяются водометы и слезоточивый газ...», - пишет Рати Твалавадзе.

Ранее десятки сотрудников Министерства иностранных дел Грузии выступили с совместным заявлением в связи с решением властей приостановить евроинтеграцию страны. Они считают, что решение правительства противоречит Конституции Грузии и национальным интересам страны.

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