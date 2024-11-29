У Москвы есть «масштабные средства для вразумления» Запада

Москва готова использовать военно-технические средства для «вразумления Запада» в случае игнорирования других аргументов российской стороны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Системы ПВО эффективны, вы видите, что происходит. У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — сказал Рябков в беседе с ТАСС.

Так он ответил на просьбу прокомментировать удары западным оружием по территории России.

Рябков заявил, что западные страны слышат российские обращения, но предпочитают их игнорировать. «У нас есть все необходимые средства для противодействия этим ударам»,— добавил российский замминистра.