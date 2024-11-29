Нефтегигант закрыл сделку с SOCAR

Норвежская компания Equinor 29 ноября закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и индийской ONGC Videsh Limited своего долевого участия в проекте разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и в трубопроводной компании BTC Co (оператора нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан).

В заявлении Equinor говорится, что 19 июля этого года с SOCAR и ONGC Videsh Limited компания подписала обновленный договор купли-продажи своих активов в АЧГ и БТД. Из 7,27%-ной доли Equinor в проекте АЧГ SOCAR было продано 6,655%, ONGC Videsh Limited – 0,615%. Из 8,71%-ного долевого участия Equinor в БТД SOCAR приобрела 7,96%, ONGC Videsh Limited – 0,75% акций.

«29 ноября 2024 года сделка по данному договору купли-продажи была закрыта. Общая сумма сделки составила $720 млн», - заявили в компании.

В ONGC Videsh Limited сообщили, что направили на приобретение части долей Equinor в АЧГ и БТД инвестиции в размере 60 млн долларов.