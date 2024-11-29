Беспилотник над Дагестаном: аэропорт накрыли «Ковром»

«Осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет», — написал он.

В аэропорту Махачкалы РИА Новости сообщили о приостановке работы воздушной гавани до 11:30 по местному времени: из-за угрозы атаки беспилотников там ввели план «Ковер».

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в ночь на 30 ноября средства противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников над акваторией Черного моря. По его информации в телеграм-канале, «попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно».

В течение прошедшей ночи средства российской ПВО уничтожили и перехватили 11 беспилотников самолетного типа, сообщило ранее Минобороны. Над Бегородской областью было сбито восемь БПЛА, еще три дрона сбиты над Черным морем.