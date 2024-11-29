Столкновения курдов с полицией Лондона

Anadolu передает, что беспорядки вспыхнули после того, как британские правоохранительные органы ранее арестовали семь человек по подозрению в террористической деятельности, связанной с РПК.

Сторонники террористической «Рабочей партией Курдистана» вступили в столкновения с полицией в Лондоне.

Сторонники РПК во время марша выкрикивали слоганы против Турции и Великобритании. Участники шествия устроили потасовку со стражами порядка.

По данным официальных источников в Турции, британские силы безопасности расследуют факты финансирования терроризма, отмывания денег и вербовки в ряды РПК, которую Великобритания признала террористической организацией.

Источники указали на важность рейда полиции в «ассоциацию» под названием «Общественный центр», в офисе которой полиция провела обыск. Есть решение о ее закрытии на две недели и начале расследования.