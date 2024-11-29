Экс-губернатор Калифорнии в интервью haqqin.az: Чтобы спасти людей от голода, нужна свободная торговля

Одна из центральных тем COP29 в Баку была связана с предотвращением угрозы голода вследствие глобального изменения климата. Именно этой теме был полностью посвящен День продовольствия, сельского хозяйства и воды, в ходе которого руководство Конференции Сторон-29 в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) дали старт Бакинской климатической инициативе для фермеров Harmoniya Climate Initiative for Farmers. Сутью инициативы является борьба с изменением климата посредством адаптации и смягчения негативных последствий в сельском хозяйстве, а также поддержка сотрудничества существующих инициатив в области продовольствия и сельского хозяйства. Что же касается тактики этой борьбы, то она в использовании механизмов противостояния продовольственной необеспеченности, деградации земель и нехватке воды. Следует подчеркнуть, что вопрос климатических изменений, продовольственной безопасности и рисков глобального голода, возможно, является наиболее взаимосвязанным и сложным. Ученые с мировым именем, наблюдавшие еще с 2010 года рост случаев засухи, наводнений, циклонов, ливней, волн жары, дефицита воды и других экстремальных погодных явлений, предупреждали, что климатические изменения будут основным катализатором возникновения голода и недоедания в разных уголках планеты, особенно в странах Азии и Африки.

Начиная с 2015 года проблемы голода и продовольственной безопасности становились все более ощутимыми. Так, к 2022 году около 735 миллионов человек (9,2 процента населения планеты) пребывали в состоянии хронического голода, что стало удручающим ростом по сравнению с данными 2019 года. Этот показатель подчеркивает серьезность ситуации и свидетельствует о нарастающем кризисе. В отчете ФАО говорится, что 2,4 миллиарда человек на планете столкнулись с умеренной или тяжелой нехваткой продовольствия, то есть с отсутствием доступа к достаточному питанию. Таким образом, по сравнению с 2019 годом число голодающих в мире возросло на 391 миллион человек. С 2019 года число людей, страдающих от голода, выросло примерно на 152 миллиона. При этом половина всех детских смертей связана с недоеданием. Ежегодно от голода умирают 9 миллионов человек, причем многие из них — дети в возрасте до пяти лет. Словом, с такими тенденциями достижение «нулевого голода» в мире представляется абсолютно невозможным не только к 2030, но и к 2050 году. По мнению ученых, голод и недоедание, оставаясь серьезным препятствием для устойчивого развития, создают ситуацию, выбраться из которой очень непросто. Голод и недоедание отражаются на продуктивности людей, делают их более подверженными болезням и зачастую не позволяют зарабатывать больше, чтобы улучшать средства своего существования. По прогнозам специалистов, к 2030 году более 600 миллионов человек во всем мире столкнутся с проблемой голода, что лишь подчеркивает колоссальную сложность достижения цели «нулевого голода». В 2023 году мир вернулся к уровню голода, который не наблюдался с 2005 года, а цены на продукты питания во многих странах остаются выше, чем в период 2015–2019 годов. Наряду с вооруженными конфликтами, климатические изменения способствовали высоким ценам и дефициту продовольствия. В такой ситуации инвестиции в сельскохозяйственный сектор, как считают специалисты, имеют решающее значение для сокращения масштабов голода и нищеты, а также для повышения продовольственной безопасности и устойчивости к стихийным бедствиям.

Участники СOP29 отмечали, что достаточное производство продовольствия окажет положительное влияние на глобальную экономику, здравоохранение, образование и социальное развитие. По мнению участников встреч на СOP29, чтобы по возможности уменьшить негативное воздействие климатических изменений на производство продовольствия, следует радикально преобразовать продовольственные системы и вкладывать в реорганизацию фермерских хозяйств по всему миру миллиардные инвестиции. Деликатность же сложившейся ситуации заключается в том, что глобальная продовольственная система сама вносит негативный вклад в изменение климата, поскольку на ее долю приходится примерно треть мировых выбросов парниковых газов. Так может ли современное сельское хозяйство решить вопрос продовольственной безопасности в мире, не усугубляя при этом парниковый эффект? Отвечая на вопрос редакции haqqin.az, Ллойд К. Дэю, один из авторитетнейших специалистов в области сельского хозяйства, экс-губернатор штата Калифорния, а ныне заместитель генерального директора Института межамериканского сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) сказал: