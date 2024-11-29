Экс-губернатор Калифорнии в интервью haqqin.az: Чтобы спасти людей от голода, нужна свободная торговля
Одна из центральных тем COP29 в Баку была связана с предотвращением угрозы голода вследствие глобального изменения климата. Именно этой теме был полностью посвящен День продовольствия, сельского хозяйства и воды, в ходе которого руководство Конференции Сторон-29 в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) дали старт Бакинской климатической инициативе для фермеров Harmoniya Climate Initiative for Farmers.
Сутью инициативы является борьба с изменением климата посредством адаптации и смягчения негативных последствий в сельском хозяйстве, а также поддержка сотрудничества существующих инициатив в области продовольствия и сельского хозяйства. Что же касается тактики этой борьбы, то она в использовании механизмов противостояния продовольственной необеспеченности, деградации земель и нехватке воды.
Следует подчеркнуть, что вопрос климатических изменений, продовольственной безопасности и рисков глобального голода, возможно, является наиболее взаимосвязанным и сложным.
Ученые с мировым именем, наблюдавшие еще с 2010 года рост случаев засухи, наводнений, циклонов, ливней, волн жары, дефицита воды и других экстремальных погодных явлений, предупреждали, что климатические изменения будут основным катализатором возникновения голода и недоедания в разных уголках планеты, особенно в странах Азии и Африки.
Начиная с 2015 года проблемы голода и продовольственной безопасности становились все более ощутимыми. Так, к 2022 году около 735 миллионов человек (9,2 процента населения планеты) пребывали в состоянии хронического голода, что стало удручающим ростом по сравнению с данными 2019 года. Этот показатель подчеркивает серьезность ситуации и свидетельствует о нарастающем кризисе.
В отчете ФАО говорится, что 2,4 миллиарда человек на планете столкнулись с умеренной или тяжелой нехваткой продовольствия, то есть с отсутствием доступа к достаточному питанию. Таким образом, по сравнению с 2019 годом число голодающих в мире возросло на 391 миллион человек. С 2019 года число людей, страдающих от голода, выросло примерно на 152 миллиона. При этом половина всех детских смертей связана с недоеданием. Ежегодно от голода умирают 9 миллионов человек, причем многие из них — дети в возрасте до пяти лет.
Словом, с такими тенденциями достижение «нулевого голода» в мире представляется абсолютно невозможным не только к 2030, но и к 2050 году.
По мнению ученых, голод и недоедание, оставаясь серьезным препятствием для устойчивого развития, создают ситуацию, выбраться из которой очень непросто. Голод и недоедание отражаются на продуктивности людей, делают их более подверженными болезням и зачастую не позволяют зарабатывать больше, чтобы улучшать средства своего существования.
По прогнозам специалистов, к 2030 году более 600 миллионов человек во всем мире столкнутся с проблемой голода, что лишь подчеркивает колоссальную сложность достижения цели «нулевого голода».
В 2023 году мир вернулся к уровню голода, который не наблюдался с 2005 года, а цены на продукты питания во многих странах остаются выше, чем в период 2015–2019 годов. Наряду с вооруженными конфликтами, климатические изменения способствовали высоким ценам и дефициту продовольствия.
В такой ситуации инвестиции в сельскохозяйственный сектор, как считают специалисты, имеют решающее значение для сокращения масштабов голода и нищеты, а также для повышения продовольственной безопасности и устойчивости к стихийным бедствиям.
Участники СOP29 отмечали, что достаточное производство продовольствия окажет положительное влияние на глобальную экономику, здравоохранение, образование и социальное развитие.
По мнению участников встреч на СOP29, чтобы по возможности уменьшить негативное воздействие климатических изменений на производство продовольствия, следует радикально преобразовать продовольственные системы и вкладывать в реорганизацию фермерских хозяйств по всему миру миллиардные инвестиции.
Деликатность же сложившейся ситуации заключается в том, что глобальная продовольственная система сама вносит негативный вклад в изменение климата, поскольку на ее долю приходится примерно треть мировых выбросов парниковых газов.
Так может ли современное сельское хозяйство решить вопрос продовольственной безопасности в мире, не усугубляя при этом парниковый эффект?
Отвечая на вопрос редакции haqqin.az, Ллойд К. Дэю, один из авторитетнейших специалистов в области сельского хозяйства, экс-губернатор штата Калифорния, а ныне заместитель генерального директора Института межамериканского сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) сказал:
«Безусловно, изменение климата может повлиять на производство продовольствия и вызвать серьезные проблемы с нашей способностью прокормить мир. Но у нас есть решения, которые, как мне кажется, позволяют к 2050 году, то есть к пику численности населения планеты, достичь должного уровня производства продовольствия и при этом снизить воздействие на окружающую среду. Как только сельское хозяйство достигнет этой цели, стабилизируется производство, численность населения, и глобальная ситуация с продовольствием станет намного проще».
По мнению Дэю, до сих пор сельское хозяйство кормило человечество, благодаря «зеленой революции»(имеется в виду комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран в период 1940- 1970-х годов, который привел к значительному увеличению объема мировой агропродукции – ред.).
«Но сейчас мы переживаем революцию генной инженерии, а в будущем нас ждет революция искусственного интеллекта, то есть цифровая сельскохозяйственная революция, - отметил Ллойд К. Дэю. - И если только не случится какое-то неслыханное бедствие, мы всегда будем в состоянии стабильно кормить мир. Поэтому в контексте климатических изменений я смотрю на будущее сельского хозяйства с большим оптимизмом. Многие люди считают, что сельское хозяйство наносит вред окружающей среде. На самом же деле это не так. Благодаря фотосинтезу, сельское хозяйство - это гигантский поглотитель углерода».
Американский ученый полностью согласен с тем, что климат в любой точке мира может ощутимо повлиять на урожаи и продовольственную безопасность.
«Погодные условия влияют на всех и везде, - констатирует Дэю. - Бывают засухи, наводнения, меняются климатические условия… Вот почему нам нужны технологии и совместная работа, которые позволили бы торговать продовольствием по всему миру. Чтобы в случае дефицита в одном регионе, товары могли поступать из другой части мира. Как мы делаем это во время засух и голода в Африке, куда продовольствие поступает из Америки или Азии. Мы можем быстро восполнить нехватку продовольствия там, где ощущается его дефицит. Но для этого нужно избавиться от искусственных барьеров, необходима более свободная торговля. К сожалению, политики в разных частях мира под предлогом борьбы с изменением климата или защиты интересов своих фермеров создают порой экономические барьеры. Но в таких ситуациях невероятно трудно, а порой и невозможно, помогать другим странам».