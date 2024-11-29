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Облавы силовиков на крупные ночные клубы Москвы

11:26 2346

В крупные московские клубы Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach пришли силовики, передает РБК.

Сотрудники ОМОН и второго спецполка полиции ворвались в Mono около 1:30 мск, посетителей увели в автозаки, на месте работали кинологи с собаками.

По словам участницы вечеринки в Arma, «всех положили лицом в пол» около 1:20 мск, затем начали выборочно досматривать, а через час-полтора начали отпускать. По ее словам, к девушкам относились лояльнее, чем к юношам. Очевидцы из Arma сообщили, что сначала от посетителей потребовали лечь лицом в пол, затем около полутора часов ничего не происходило — люди сидели на полу в присутствии силовиков.

Что стало поводом для визита полиции в клубы, неизвестно.

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