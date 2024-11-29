Реакция Турции на события в Сирии

Турция не допустит, чтобы «террористическая структура» в Сирии стала государством. Так заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя происходящие в последние дни на северо-западе Сирии события.

«Турция не участвует в столкновениях в Алеппо, но принимает меры безопасности. Мы будем избегать действий, которые могут спровоцировать новую волну миграции. Линии жизнеобеспечения террористических групп в регионе находятся под контролем США. Без поддержки США они не продержались бы и трех дней. Мы никогда не допустим, чтобы террористическая структура в Сирии стала государством», - заявил Фидан.

В пятницу, 29 ноября, Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением. Как говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Онджю Кечели, «поддержание спокойствия в Идлибе, прилегающем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетом для Турции».

«С 2017 года было достигнуто несколько соглашений относительно зоны деэскалации Идлиб. Турция неукоснительно выполняет требования всех соглашений, участником которых она является. Мы предупреждали на различных международных площадках, что недавние атаки на Идлиб достигли уровня, который подрывает дух и реализацию Астанинских соглашений, и что были большие жертвы среди гражданского населения. Мы подчеркивали, что этим атакам должен быть положен конец. Фактически недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе. Для Турции крайне важно избежать еще одной и большей нестабильности и не допустить причинения вреда гражданским лицам», - говорится, в частности, в заявлении МИД Турции.