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Иранский шпион вербовал в Ленкорани

Инара Рафикгызы
11:53 1778

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор иностранцу Сохраби Акбар Гесмат, обвиняемому в шпионаже в Азербайджане в пользу спецслужб иностранного государства.

Как сообщает haqqın.az, на состоявшемся под председательством судьи Оруджа Джалилова процессе он был приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Сохраби Акбар Гесмат осуществлял действия по привлечению органом спецслужб иностранного государства граждан Азербайджана к тайному сотрудничеству, собирал информацию о стратегических объектах и передавал ее в другую страну в ущерб государственной безопасности.

Главным следственным управлением СГБ ему было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.

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