Украинцы ударили по российским РЛС в Крыму

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили в Крыму несколько радиолокационных комплексов России. Это произошло 29 ноября, сообщили в ГУР МОУ.

Утверждается, что украинские разведчики поразили: РЛС «Каста-2е2» – 1 шт.; РЛС «Подлет» – 2 шт.

В ГУР добавили, что «огневая работа по военным объектам» РФ продолжается.