Украинцы ударили по российским РЛС в Крыму
12:25 1105
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили в Крыму несколько радиолокационных комплексов России. Это произошло 29 ноября, сообщили в ГУР МОУ.
Утверждается, что украинские разведчики поразили: РЛС «Каста-2е2» – 1 шт.; РЛС «Подлет» – 2 шт.
В ГУР добавили, что «огневая работа по военным объектам» РФ продолжается.
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