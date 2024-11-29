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Украинцы ударили по российским РЛС в Крыму

12:25 1105

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили в Крыму несколько радиолокационных комплексов России. Это произошло 29 ноября, сообщили в ГУР МОУ.

Утверждается, что украинские разведчики поразили: РЛС «Каста-2е2» – 1 шт.; РЛС «Подлет» – 2 шт.

В ГУР добавили, что «огневая работа по военным объектам» РФ продолжается.

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