Стремительное падение рейтинга Зеленского: в чем причины

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Центром социального мониторинга в Киеве, за его переизбрание на второй срок проголосовали бы всего 16 процентов. Опрос также показал, что около 60 процентов предпочли бы, чтобы Зеленский даже не баллотировался на переизбрание.

Почти три года спустя после начала войны в Украине популярность президента этой страны Владимира Зеленского падает, немногие украинцы видят его своим следующим президентом. Об этом пишет издание The Times.

«Очень сложно быть популярным президентом, когда у вас уже три года идет полномасштабная война. Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского», - сказала депутат Рады Александра Устинова.

Лидером опроса, опередившим Зеленского, с 27 процентами оказался Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, с июля занимает пост посла в Великобритании.

«Залужный, которого Зеленский уволил в феврале после слухов о разногласиях по поводу ведения войны, также является самой доверенной фигурой Украины, как показал опрос. Хотя он еще открыто не заявлял о каких-либо политических амбициях, его назначение на дипломатическую должность в Лондоне многие аналитики расценили как попытку Зеленского оттеснить его на второй план», - сказано в статье.

Также отмечается, что остается неясным, когда украинцы смогут выбрать своего следующего президента. Срок полномочий Зеленского закончился в мае, но новые выборы были приостановлены на неопределенный срок в соответствии с военным положением, введенным в начале российского вторжения в 2022 году. Подавляющее большинство украинцев поддерживают этот шаг, ссылаясь на опасности и логистические проблемы проведения общенационального голосования во время войны.

Также отмечается, что существует опасность, что популярность Зеленского может упасть еще сильнее, если он продолжит следовать предложению Вашингтона о том, что Украина должна начать отправлять на фронт молодых людей.