Тревожное заявление экс-министра: «Мы проиграем войну, если...»

По его словам, которые приводит Unian, у Украины пока нет средств и инструментов, чтобы «перевернуть ситуацию и изменить траекторию того, как происходят события».

На поле боя все плохо. Но в первые месяцы 2022 года все выглядело еще хуже, заявил в интервью Financial Times бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«И если так пойдет дальше, мы проиграем войну», - считает украинский дипломат.

Кулеба отметил, что вопрос, почему Запад ничего не делает, является самым сложным: «То, что я ненавижу в моих разговорах с европейскими и американскими экспертами, а «ненависть» - это слово, которое я обычно не употребляю, - это то, что все спрашивают, что Украина готова сделать, что Украина готова принять. И я говорю: ребята, сначала найдите ответ на вопрос, что Путин готов принять. Потому что это место, откуда идет война».

Кулеба также считает, что Украине повезло, что Джо Байден был президентом США в 2022 году: «Потому что, если бы это был кто-то другой, у нас было бы гораздо хуже. В сердце Джо Байдена есть место для Украины. Но его ум был сформирован логикой холодной войны. Вы с ним не говорите о членстве Украины в НАТО. Не говорите ему о ядерном оружии. Потому что это то, что раздражает его».