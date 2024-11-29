Трамп не уронит нефть

Дональд Трамп в ходе избирательной кампании обещал «уронить» цены на нефть. «Бури, детка, бури!», - таков был его слоган, подразумевающий резкое увеличение нефте-и газодобычи в США. В ходе кампании он также не раз повторял, что, мол, при цене на нефть 40 долларов за баррель Россия останется без денег и вести дальше войну на Украине не сможет. По силам ли ему согнуть нефтяные котировки в бараний рог?

Начнем с того, что падение цен на нефть в мировом масштабе невыгодно не только Москве, но и всем нефтедобывающим странам, включая многих ключевых союзников США. Скажем, про Саудовскую Аравию часто говорят, что ее цена добычи нефти чуть ли не самая низкая в мире – 10 долларов за баррель. Только забывают добавить, что бюджет Королевства зависит от поступлений от продажи нефти не менее чем на 75%, а жить саудиты привыкли на широкую ногу. Посему уровень бездефицитного бюджета страны в 2023 году означал цену на нефть в районе 80 долларов за баррель, а в нынешнем – уже более 95 долларов (оценки МВФ). Минимальная себестоимость добычи нефти в самих США составляет от 31-35 долларов для традиционных наземных скважин Юго-Востока, но она гораздо выше за баррель при глубоководной добыче и для сланцевой нефти. В среднем – около 54 долларов за баррель. При падении цены ниже начнется консервация скважин (что само по себе дорого) и, соответственно, снижение добычи в целом. Так что чрезмерно низкие цены на углеводороды невыгодны самой Америке, и демпинговать она вряд ли станет. Что Трамп действительно может сделать, так это помочь американским нефтяным корпорациям (тесно связанным с Республиканской партией) увеличить прибыли. За счет смягчения госрегулирования (например, в области экологических стандартов), налоговых льгот для инвестиций в геологоразведку и добычу, заморозки роялти и арендных ставок для нефтедобычи на федеральных землях, стимулируя тем самым увеличение собственной нефте- и газодобычи. Он так обещал, по крайней мере. Не зря он просил нефтяные корпорации скинуться на его избирательную кампанию до 1 млрд долларов (в реальности они дали 75 млн долл., что тоже немало) – мол, при мне все с лихвой компенсируете.

Мощности американской нефтедобывающей отрасли действительно большие, однако это не бездонная бочка, из которой можно увеличить откачку в разы по команде. Нефтянка и при Байдене чувствовала себя неплохо, увеличив добычу с 11 млрд баррелей (в 2020 году, последнем году правления Трампа) до почти 13 млрд. Америка стала чистым нетто-экспортером нефти в 2020 году, впервые с 1949 года. При этом продолжает импортировать значительное количество нефти, в том числе для переработки и потом реэкспорта нефтепродуктов, исходя из условий логистики, международной кооперации, смягчения колебаний цен на рынке и пополнения (или уменьшения) собственных стратегических запасов. В 2022 году общий экспорт нефти составил 9,52 млн баррелей в день, а импорт — около 8,33 млн б/д. В 2023 году США импортировали 8,51 млн б/д нефти из 86 стран, экспортировав 10,15 млн б/д в 173 страны. Экспорт только сырой нефти в объеме около 4,06 млн б/д в день составил 40% от общего валового ее экспорта США. Чистый экспорт нефти, таким образом, составил 1,64 млн б/д в 2023 году. Пятью крупнейшими экспортерами нефти в США в 2023 году были Канада, Мексика, Саудовская Аравия, Ирак и Бразилия (одновременно в Мексику, Канаду и Бразилию шло небольшое количество и экспорта нефти и нефтепродуктов). Пятью крупнейшими импортерами американской нефти выступали та же Мексика (11% объема экспорта), Китай (10%), Нидерланды (9%), Канада (8%) и Япония (6%). При этом доля США в мировой нефтедобыче составляет примерно 22%, у Саудовской Аравии и России по 11%. Однако подавляющая часть этой нефти потребляется внутри страны. У той же России экспортная доля выше: экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в сентябре вырос до 7,5 млн баррелей в сутки (при общей добыче нефти 9,11млн б/с), а экспорт только нефти достиг в сентябре 4,84 млн б/с. Сокращению мирового спроса на нефть может способствовать как раз тарифная политика Трампа, если он действительно развяжет торговые войны против Китая и Европы. В этом случае экономика КНР может почувствовать торможение (и сокращение спроса на энергоносители). На такой случай прогнозирует снижение общемирового спроса на нефть на 0,9 млн б/д в следующем году, что составляет менее процента нынешнего объема. Не фатально. Но и рынок в ответ отреагирует снижением нефтедобычи в тех же США, где нефтяные компании уже готовятся сокращать бурение, поскольку цены на сырую нефть в последнее время снижаются, и компании опасаются, что «тарифы от Трампа» усугубят ситуацию. Так что его предвыборное хвастовство по поводу того, что если бы он победил в 2020 году, то нефтедобыча нефти в США была бы «в четыре, пять раз выше нынешнего уровня» — это только хвастовство и ничего более. Рынок так не работает.