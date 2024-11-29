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Опасение девальвации: у китайских компаний проблемы из-за российского рубля

13:10 542

Многие китайские экспортеры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции в связи с резким падением курса рубля и опасением девальвации, пишет South China Morning Post со ссылкой на собеседников в отрасли.

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — рассказал Энди Го, основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat, которая привлекла многих экспортеров, ориентирующихся на российский рынок.

Го объяснил, что, с одной стороны, нынешний курс рубля повышает цены для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, сокращая объем заказов, а с другой — колебания обменного курса «разъедают» прибыль китайских продавцов.

Проблему усложняет влияние международных санкций на платежные системы основных российских платформ электронной коммерции, продолжил Го. Он пояснил, что экспортеры пользуются услугами сторонних компаний, проводящих платежи, а их комиссия превышает 1% — это «значительно выше комиссий в несколько тысячных, взимаемых международными платформами».

Покупательная способность россиян выше, чем на других развивающихся рынках, признал один из китайских бизнесменов Джордан Си, добавив при этом, что сейчас курс рубля так сильно снизился, а уровень возвратов товаров и расходов на логистику столь высоки, что «многим китайским продавцам приходится отказаться от возврата своих товаров в Китай, и мы теряем много денег».

SCMP пишет, что некоторые российские платформы начинают рекламировать в Китае свои услуги, чтобы привлечь местный бизнес.

Курс рубля резко снизился по отношению к доллару во второй половине ноября. За последнюю неделю ослабление рубля ускорилось, юань на Мосбирже подорожал на 5%, до 14,78 руб., на пике его курс поднимался до 15,1575 руб. Курс доллара на международном рынке Forex впервые с марта 2022 года подскакивал выше 114 руб. 29 ноября Центробанк установил курс 107,7 руб. за доллар.

США ввели 21 ноября санкции против более чем 50 российских банков с международными связями, более чем 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц. Под ограничения попал в том числе «Газпромбанк», через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами.

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