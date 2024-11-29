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Фидан призвал прислушаться к заявлениям Путина

13:16 510

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии.

«Рассматривать ядерную риторику президента России Владимира Путина лишь как угрозу было бы слишком упрощенным подходом. Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже использованы [в Украине], но война не закончилась. И здесь либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Вот почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание», - приводит его слова газета Yeni Safak.

28 ноября президент России заявил, что РФ будет вынуждена использовать все средства поражения в случае получения Украиной ядерного оружия. Он также указал, что Россия не допустит получения Украиной ядерного статуса.

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