Повстанцы разрушают памятники Асаду, сжигают портреты Хаменеи… и закрепляются

Вооруженные группировки оппозиции Сирии, которые взяли под контроль несколько районов во втором по величине городе страны Алеппо, снесли бюст экс-президента Сирии, отца нынешнего президента, Хафеза Асада, а также срывают плакаты высших официальных лиц Ирана.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что на данный момент группировки дислоцировались примерно на 60% территории Алеппо и ввели комендантский час.

Сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters три военных источника.

Anadolu передает, что «вооруженные группировки, выступающие против режима Башара Асада, захватили большую часть Алеппо. Вошедшие накануне в Алеппо группировки, продвинулись до площади Садалла аль-Джабири в центре города и установили контроль над многими кварталами. Под контроль вооруженных группировок за короткое время перешли здания администрации губернатора и управления полиции, а также крепость Алеппо - символ города».

Бойцы оппозиции со среды начали наступление на контролируемые правительством Асада районы и к пятнице достигли Алеппо. Сирийская армия при этом утверждала, что смогла восстановить контроль над позициями, которые были захвачены повстанцами в сельской местности провинций Идлиб и Алеппо. Базирующийся в Британии SOHR утверждает, что сирийская и российская авиация в пятницу нанесла 23 авиаудара по Алеппо и его окрестностям.