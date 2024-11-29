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Предупреждение синоптиков: ливневые дожди

14:02 1738

С полудня 1 декабря и до утра 2 декабря в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами возможно кратковременное усиление осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С 1 по 3 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В некоторых восточных районах ливни, в горных районах возможен снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, особенно в Ленкорань-Астаринском регионе.

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